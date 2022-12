Calciomercato Roma: Smalling proposto all'Inter

Chris Smalling è stato proposto all'Inter. Il difensore centrale della Roma non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club giallorosso nonostante il suo agente, James Featherstone, abbia recentemente avuto un incontro con Tiago Pinto. Il procuratore dell'inglese ha così iniziato a sondare il terreno soprattutto tra le big e a valutare le alternative, magari anche per ottenere un contratto biennale. Smalling sente di poter "stuzzicare" pretendenti di un certo livello, al netto però di un ottimo ambientamento nella Capitale per lui e la sua famiglia. L'Inter ha ascoltato con attenzione la proposta arrivata dall'entourage di Smalling e potrebbe approfondire il discorso se l'inglese decidesse di lasciare la Roma.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE