Roma, Pinto: "Ronaldo non è mai stato una possibilità". Frattesi: "Riuscirò a tornare". Femminile, 2-0 alla Sampdoria

Con il campionato fermo si torna a parlare insistentemente di mercato. Presente al Thinking Football Summit 2022, evento in cui José Mourinho ha ricevuto un premio per la carriera, il general manager dell'area sportiva della Roma, Tiago Pinto, ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo non è mai stato una possibilità". Parole importanti sono anche quelle del centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, che in un'intervista al Corriere dello Sport ha detto: "Per me la Roma sarebbe il compimento di un percorso. Dopo la delusione estiva ce la farò". I giallorossi tornano a pensare a Timothy Fosu-Mensah per il post Rick Karsdorp, che viene valutato dalla Juventus come possibile vice Cuadrado.

La Roma Femminile batte 2-0 la Sampdoria con i gol di Giugliano al 42' e di Haug all'83' e allungano in vetta al campionato, portandosi a +6 sulla Fiorentina, avendo però disputato una partita in più.

