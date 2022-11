Calciomercato Roma: la Juventus valuta Karsdorp e Odriozola come vice Cuadrado

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi sulla fascia destra. Al momento il titolare è Cuadrado, ma il suo contratto è in scadenza a giugno e inoltre ha 34 anni. L'obiettivo del direttore sportivo Cherubini è quello di prendere un calciatore in prestito o dai costi contenuti e nella lista dei desideri compaiono Rick Karsdorp e Alvaro Odriozola. Il primo è in uscita dalla Roma dopo la rottura con Mourinho, mentre il secondo non trova spazio nel Real Madrid e vuole giocare con maggiore continuità. Sul terzino spagnolo è forte anche l'interesse della società giallorossa e il rapporto tra l'agente del calciatore e lo Special One potrebbe giocare un ruolo fondamentale. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano.

(gasport)