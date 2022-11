Calciomercato Roma: giallorossi in pole su Odriozola per il rapporto tra Mourinho e l'agente. Ma il tecnico riflette

Le ultime vicende legate a Karsdorp aprono la necessità per la Roma di trovare un nuovo esterno destro. Tra i nomi circolati c'è quello di Odriozola che dopo la scorsa stagione alla Fiorentina è tornato al Real Madrid senza però trovare spazio, al punto da non avere nessuna presenza in questi primi mesi stagionali. Sull'esterno che il prossimo 14 dicembre compirà 27 anni, oltre alla Roma, c'è la Juventus.

Ma come riporta il sito di calciomercato i giallorossi potrebbero sfruttare una corsia preferenziale grazie al rapporto tra Oscar Ribot, agente di Odriozola, e Josè Mourinho. La proposta dell'agente è al vaglio dell'allenatore che tuttavia preferirebbe un giocatore dotato di maggior esplosività.

