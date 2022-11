Polonia, Zalewski: "Sono pronto per l'esordio, è il momento più importante della mia breve carriera. Mourinho mi ha dato tanto"

Nicola Zalewski ha parlato dal ritiro della nazionale polacca in attesa dell'esordio al mondiale contro il Messico. Queste le parole dell'esterno giallorosso in conferenza stampa: "Mi sento molto bene. Diciamo che c'è un po' di pressione, ma è normale. Sono pronto per la prima partita. Sarà una partita importante per noi e farò di tutto per aiutare la squadra. Questo è il momento più importante della mia breve carriera. Sono concentrato su questa partita e scenderò in campo per dare il massimo. Il ruolo? In un 4-2-3-1 posso giocare come terzino sinistro o più avanti. Ma mi sento meglio come esterno". Poi una battuta su Josè Mourinho: "Mi ha dato molto. L'ultimo periodo è stato complicato, ma so che devo allenarmi molto e questo periodo passerà." Sulla nazionale messicana, prossima avversario della Polonia: "Sappiamo che il Messico ha un'ottima squadra, sono forti in attacco. Del campionato italiano conosco Hirving Lozano del Napoli, che è uno dei loro migliori giocatori. Sarà la partita più importante. Sono sicuro che possiamo vincerla."