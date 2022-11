Serie A Femminile, ROMA-SAMPDORIA: le formazioni ufficiali. In attacco la coppia Lazaro-Giacinti. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

Dopo due settimane la Roma Femminile ritorna in campo. Le giallorosse, reduci dalla vittoria della Supercoppa Italiana in finale contro la Juventus, sono pronte ad affrontare la Sampdoria nel match valido per la nona giornata della Serie A. Le ragazze di Alessandro Spugna stanno vivendo un periodo di forma pazzesco, infatti vengono da 10 vittorie consecutive tra tutte le competizioni e in campionato si trovano al primo posto in classifica con 21 punti, a +3 dalla Fiorentina seconda. Il tecnico delle capitoline ha deciso di optare per il turnover, lasciando a riposo calciatrici del calibro di Ceasar, Bartoli, Haavi e molte altre, che potranno comunque offrire il loro contributo una volta subentrate. A guidare l'attacco ci saranno Lazaro e Giacinti.

IL TABELLINO

ROMA: Lind; Linari, Kollmats, Minami; Glionna, Cinotti, Giugliano, Greggi, Serturini; Lazaro, Giacinti.

A disp.: Ceasar, Landstrom, Haavi, Bartoli, Ciccotti, Haug, Wenninger, Bergersen, Kramzar.

All.: Spugna

SAMPDORIA: Tampieri; Oliviero, Pisani, Spinelli, Seghir; Fallico, Re, Pettenuzzo; De Rita; Cuschieri, Gago.

A disp.: Sundsfjord, Battistini, Regazzoli, Mailia, Taleb, Giordano, Rincon, Lazzeri, Fabiano.

All.: Cincotta

Arbitro: Catanoso - Assistenti: Monaco e Romano - IV Uomo: Giorgiani.

PREPARTITA

12:01 - Iniziato il riscaldamento delle giallorosse.

11:36 - La Roma ha comunicato su Twitter le scelte ufficiali di Spugna.