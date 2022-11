CATONI: "Serve qualcos'altro oltre a Solbakken" - LENGUA: "La Roma a gennaio non interverrà a centrocampo"

Mentre sta per volgere al termine questa prima settimana di sosta, nell'etere romano si parla di mercato e delle prossime possibili mosse della Roma. "Ha bisogno di un calciatore davanti alla difesa, uno che faccia schermo al posto di Cristante", il commento di Roberto Pruzzo. Così invece Valentina Catoni: "Spero arrivi qualcos’altro oltre a Solbakken per cercare di fare veramente bene. La Roma non ha ritmo, costruzione, fantasia e non può dipendere tutto da un solo calciatore"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha bisogno di un calciatore davanti alla difesa, uno che faccia schermo al posto di Cristante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Cristante è un buon giocatore, ma se viene messo al fianco di Matic si vedono i difetti. Frattesi è migliorato tanto, è molto più continuo. McKennie? È un profilo utile per la Roma. Questi calciatori farebbero giocare meglio anche Cristante (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho ha fatto comprare un sacco di giocatori e poi li ha considerati non validi. Prendendo Frattesi pensa di risolvere tutti i problemi? (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham non va svenduto, ma il giocatore vorrebbe tornare in Premier League. Fascia destra? Celik è un giocatore mediocre, non ti sposta gli equilibri così come Odriozola. La Roma a gennaio non si muove a centrocampo, non c’è proprio possibilità (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Spero arrivi qualcos’altro oltre a Solbakken per cercare di fare veramente bene. La Roma non ha ritmo, costruzione, fantasia e non può dipendere tutto da un solo calciatore (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)