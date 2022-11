Roma, intervento allo scafoide del polso sinistro riuscito per Cristante. Mercato: spunta Odriozola come sostituto di Karsdorp

Il ritorno della Roma al centro sportivo "Fulvio Bernardini" si avvicina. I giallorossi infatti si ritroveranno a Trigoria domenica pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista della tournée in Giappone, che si svolgerà dal 22 al 29 novembre.

La notizia principale di giornata riguarda Bryan Cristante: il centrocampista si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa della frattura dello scafoide del polso sinistro.

Per quanto riguarda il calciomercato, la Roma sta osservando Alvaro Odriozola, ex terzino della Fiorentina e attualmente al Real Madrid. I giallorossi potrebbero avere una corsia preferenziale grazie all'ottimo rapporto tra José Mourinho e l'agente del calciatore.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DI GIORNATA

CORSERA - DA MERCATINO A MERCATONE: MOURINHO SI ASPETTA LA SVOLTA TECNICA PER GIOCARE UN BUON CALCIO

CALCIOMERCATO ROMA: INTERESSE DELLA CREMONESE PER SHOMURODOV

GASPORT - CRISTANTE RINNOVA. L’UOMO CHIAVE DI MOU SARÀ GIALLOROSSO A VITA

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI IN POLE SU ODRIOZOLA PER IL RAPPORTO TRA MOURINHO E L’AGENTE. MA IL TECNICO RIFLETTE

CRISTANTE: INTERVENTO CHIRURGICO ALLO SCAFOIDE DEL POLSO SINISTRO RIUSCITO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

