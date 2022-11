Cristante rinnova. L’uomo chiave di Mou sarà giallorosso a vita

(...) L’annuncio del rinnovo che legherà Bryan Cristante al club dei Friedkin fino al 2027 è imminente, una decisione presa dalla società per ribadire totale fiducia a uno degli uomini che Mourinho considera imprescindibili. (...) Arrivato nell’estate 2018 dall’Atalanta - durante l’era Pallotta - attualmente Cristante occupa il 53° posto della graduatoria all time che contempla le apparizioni in maglia giallorossa. Il classe ‘95 ha una media di 43 gare giocate a stagione. Dunque se dovesse proseguire sui ritmi attuali - e onorasse il suo accordo fino alla fine - andrebbe a sfiorare le 400 presenze, entrando nella top ten. (...) A breve da Trigoria sarà ufficializzato il nuovo accordo con il numero 4, raggiunto dopo una lunga trattativa con l’agente Giuseppe Riso, lo stesso di Gianluca Mancini (anche lui fresco di rinnovo). Cristante - sarebbe andato in scadenza il 30 giugno 2024 - ha firmato un triennale da 2.8 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. Un riconoscimento per gli sforzi profusi e la totale disponibilità mostrata fin dal suo primo giorno nella Capitale. (...)

(gasport)