ORSI: "Zaniolo va educato tatticamente" - MIZZONI: "Il potenziale c'è ed è indiscutibile"

Non è possibile che alla Roma ogni volta c’è qualcosa che non va. Zaniolo? Lui è un calciatore bravo tecnicamente e con forza fisica ma deve pensare di più. Gli serve un tecnico che gli spieghi tutti i movimenti, va educato tatticamente altrimenti rimane inespresso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo ha bisogno di cose semplici, sembra un calciatore che quando parte da lontano è fin troppo primitivo con i duelli 1 contro 1. Questo vizio se lo deve togliere ma se gioca troppo vicino alla porta il suo gioco diventa troppo complicato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo non mi è piaciuto nemmeno ieri (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Solita partita di Zaniolo: gli strappi, gli 1 contro 1 ma non trova la porta (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dybala? O ha avuto una ricaduta o non credo che si possa certificare un infortunio che gli faccia saltare il Mondiale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il potenziale di Zaniolo c'è ed è indiscutibile, è giovane e mi piacerebbe che ci si possa lavorare sopra. Va inquadrato sotto tutti i punti di vista. La cosa importante affinché renda è avere campo davanti (GIULIA MIZZONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo? Si potrà ragionare su un'evoluzione di ruolo, ma adesso il progresso che deve fare è tecnico. È troppo mancino, deve migliorare sul lavoro con entrambi i piedi e deve migliorare l'aumento della qualità tecnica nello stretto (STEFANO BORGHI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per sperare in una Roma migliore? La presenza contemporanea di Dybala e Wijnaldum nelle migliori condizioni (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non è traumatico che Karsdorp vada via da Roma, ma il modo in cui lo fa. È un giocatore normale, ma non mi sembra che in questi anni abbia creato grattacapi (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)