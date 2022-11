Da mercatino a mercatone: Mourinho si aspetta la svolta tecnica per giocare un buon calcio

(....) La Roma ha chiuso la prima parte del torneo con 8 vittorie e 3 pareggi. Segno che ha già perso 4 partite. Tante? Troppe, se si hanno ambizioni da zona Champions. Ma il campionato sembra aspettare tutti, Napoli a parte. I motivi? Tanti, anzi troppi. Uno, targato Mourinho: l’impossibilità di schierare sempre la migliore formazione possibile, quella uscita dal “mercatino” (cit.) estivo. Ecco, il mercatino. Un diminuitivo non casuale, conoscendo il portoghese. Che ha lasciato così intendere una cosa: lui – magari già a partire dalle compravendite di gennaio – si aspetta qualcosa di cicciotto. Un mercatone, probabilmente. (...) In assoluto, la Roma deve migliorare la propria cifra tecnica, con l’obiettivo (sbandierato da Mou in maniera più o meno palese) di incrementare così il proprio bagaglio tattico. (...) resta da verificare quanto i Friedkin abbiano intenzione di voler (poter?) investire. L’obiettivo del club sembra essere una svolta tecnica per annullare ogni alibi tattico. Chiaro? Scelte mirate, dunque. Con tutti i reparti sotto analisi.

(corsera)