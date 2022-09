L'Inter si avvicina, Pellegrini parzialmente in gruppo. Mercato: piace Ndicka, PSG pronto a ridiscutere il riscatto di Wijnaldum

Continua il countdown per il prossimo impegno di campionato della Roma, nel quale sfiderà l'Inter di Inzaghi. Il match è in programma sabato 1 ottobre alle ore 18 e, dopo i recuperi di El Shaarawy e Kumbulla nella giornata di ieri, Mourinho può esultare nuovamente: quest'oggi, infatti, è tornato parzialmente in gruppo il capitano Pellegrini. Per il numero 7, quindi, si avvicina la convocazione.

Per quanto riguarda il mercato, Tiago Pinto ha messo nel mirino Ndicka, difensore sul quale c'è anche la Juventus. Con il PSG, invece, la società giallorossa ridiscuterà i termini del riscatto di Wijnaldum, ai box per la rottura della tibia.

