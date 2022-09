FOCOLARI: "Chi perde sabato è nei guai" - TREVISANI: "Rischia di più l'Inter"

Focus Inter-Roma: sabato San Siro sarà teatro della sfida tra due squadre reduci da una sconfitta prima della sosta per le Nazionali. "Chi perde Inter-Roma è nei guai, i giallorossi hanno solo un punto in più. Un pareggio forse andrebbe meglio alla Roma", sostiene Furio Focolari. "Rischia di più l'Inter per la situazione di classifica", aggiunge Riccardo Trevisani.

Infine, Francesco Balzani conclude parlando di Dybala, ancora impegnato con l'Argentina: "Penso che parta titolare contro l’Inter nonostante rientri tardi dalla nazionale, dubito che Mourinho possa rinunciarci".

La Roma sta facendo un buon campionato. La squadra di Mourinho fin qui non è una delusione, anche se l'ultima sconfitta contro l'Atalanta ha vanificato il punto conquistato a Torino (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non so che partita sarà Inter-Roma, dopo la sosta ci sono sempre degli inconvenienti. La Roma a livello di idee deve ripetere la partita fatta con l'Atalanta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Anche la Roma sabato non può permettersi di perdere dopo essere stata sconfitta da Udinese e Atalanta (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mentre l'anno scorso abbiamo visto 3 gare pessime della Roma contro l'Inter, quest'anno mi aspetto che si presenti per fare una bella partita. Rischia di più l'Inter per la situazione di classifica (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Chi perde Inter-Roma è nei guai, i giallorossi hanno solo un punto in più. Un pareggio forse andrebbe meglio alla Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il fatto che Cristante abbia fatto delle buone partite con la nazionale è sotto gli occhi di tutti, non si può dire lo stesso per quelle disputate con la Roma. Evidentemente quando gioca con la Roma c’è un problema di natura tattica, visto che in nazionale gioca da mezzala e qui nei due di centrocampo con Matic. Mourinho, secondo me, schiererà Dybala dal primo minuto anche se non ci giurerei visto che rientra molto tardi da New York (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Penso che dopo la sosta mondiale sia inevitabile passare alla difesa a 4 per permettere ad alcuni giocatori di esprimersi al meglio. Penso che Dybala parta titolare contro l’Inter nonostante rientri tardi dalla nazionale, dubito che Mourinho possa rinunciarci (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)