Trigoria: oggi ritorno parziale in gruppo per Pellegrini

In vista del big match contro l'Inter in programma sabato alle 18.00 a San Siro, ieri José Mourinho ha accolto nuovamente in gruppo a Trigoria Kumbulla ed El Shaarawy, rientrati dopo i rispettivi infortuni. Oggi Lorenzo Pellegrini tornerà parzialmente ad allenarsi con i compagni, dopo lo stop per un affaticamento al flessore sinistro che lo ha costretto a saltare i due impegni di Nations League con l'Italia.