Mou anticipa l’accordo con Adidas

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Prove di matrimonio. Ma per ora tocca solo al testimonial. José Mourinho è l’ospite illustre atteso domani e giovedì gli eventi organizzati da Adidas per l’inaugurazione del nuovo store in Via del Corso 132. L’azienda tedesca torna ad aprire un negozio nel cuore della città, in attesa di legarsi ufficialmente con la Roma dopo 29 anni dalle ultime magliette prodotte per i giallorossi. Adidas diventerà infatti lo sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione, l’accordo è ormai in via di definizione, anche se per l’annuncio bisogna attendere ancora un po’. Non si conoscono per adesso i dettagli economici né la durata della partnership, di sicuro la Roma punta a incassare molti più soldi di quelli garantiti dall’attuale sponsor New Balance, con il quale fu costretta a firmare un contratto non molto lontano da un “cambio merci” per tamponare la rottura anticipata con Nike. Dalla prossima settimana, poi, è possibile in ogni momento la consegna in Comune dello studio di fattibilità sul nuovo stadio a Pietralata. Intanto le «tre strisce» di Adidas tornano sul materiale tecnico della Roma, allenata da uno dei principali “ambassaodr” nel mondo del marchio tedesco. Mourinho potrebbe affacciarsi domani all’inaugurazione dello store, oppure giovedì nello spazio allestito sulla banchina del Tevere sotto Ponte Umberto I, dove si terranno due giorni di eventi con vari personaggi invitati, tra cui il vice-capitano della Roma Gianluca Mancini, altro atleta legato ad Adidas come ad esempio Dybala, Cristante e Belotti. Non c’è correlazione tra l’apertura del negozio e il prossimoaccordo con i giallorossi, ma Adidas si attrezza intanto per vendere i futuri prodotti della Roma nella strada regina dello shopping nella Capitale. A Trigoria,nel frattempo, sono ripresi gli allenamenti. Con una buona notizia: Kumbulla ed El Shaarawy hanno svolto parte della seduta in gruppo e sono entrambi recuperati per l sfida a San Siro con l’Inter di sabato. Mourinho avrà a disposizione solo un paio di allenamenti a ranghi completi e attende per ultimo giovedì a Trigoria Dybala, che ha smaltito l'affaticamento al flessore e ha ripreso a lavorare con i compagni dell’Argentina. Stanotte La Joya dovrebbe partire dalla panchina nell’amichevole in programma a New York contro la Giamaica, pronto a giocare uno spezzone di gara. Sperando che tutto fili liscio, la Joya tornerà nella capitale domani su uno dei voli organizzati dai vari club europei per il rientro degli argentini:potrebbe viaggiare insieme a due avversari di sabato, Lautaro Martinez e Correa. Rivali in campionati, compagni al prossimo Mondiale, col ct Scaloni che li vorrebbe in ritiro con la nazionale in anticipo, facendo saltare loro l’ultimo turno di Serie A del 13 novembre. Ma servirà l’ok dei club.