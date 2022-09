FOTO - Social, Totti compie 46 anni. Conti: "Ti voglio bene". Nainggolan e Castan: "Tanti auguri Capitano"

Oggi è una giornata speciale nel mondo Roma. Ogni 27 settembre, infatti, si festeggia il compleanno di una leggenda come Francesco Totti, il quale compie 46 anni. Molti calciatori ed ex hanno voluto dedicare sui social un messaggio di auguri al Capitano.

Bruno Conti ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto con Totti: "Tanti auguri di buon compleanno CAPITANO. TVB", la didascalia che accompagna lo scatto.

Anche Radja Nainggolan e Leandro Castan, ex compagni di squadra di Francesco Totti, non hanno perso l'occasione per fargli gli auguri: "Tanti auguri Capitano".

Giacomo Faticanti, calciatore della Roma Primavera, ha celebrato il compleanno di Totti mettendo una foto dell'ex numero 10 nelle storie del suo profilo Instagram.

"Tanti auguri France", il messaggio di Riccardo Calafiori, ex calciatore della Roma e oggi al Basilea. Il terzino sinistro ha condiviso un video realizzato direttamente in campo al termine dell'ultima partita del Capitano con i giallorossi, ovvero Roma-Genoa del 28 maggio 2017.