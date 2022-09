Ipotesi rinnovo per Mourinho, quello di Zaniolo in stand by. Derby: al via la prima fase di vendita dei biglietti riservata agli abbonati in Curva Nord

Sabato prossimo, 1 ottobre, la Roma tornerà in campo e affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Durante la sosta per le nazionali Mourinho ha lavorato con un gruppo ristretto di calciatori e, alcuni di loro, hanno continuato ad allenarsi nonostante i giorni di riposo concessi: i protagonisti di questo gesto sono stati Zaniolo, Belotti, Camara e Spinazzola.

Per quanto riguarda il mercato, il futuro dello Special One potrebbe essere ancora a Roma: non c'è una vera e propria trattativa per il rinnovo, ma la società ci sta pensando seriamente e i discorsi potrebbero partire proprio durante questa sosta. Il nuovo contratto di Zaniolo, invece, è ancora in stand by.

Intanto dalle ore 12 di oggi è partita la prima fase di vendita riservata agli abbonati in Curva Nord per il derby Roma-Lazio, in programma domenica 6 novembre alle 18.00.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - TRE ANNI POSSONO NON BASTARE. E LA ROMA CANTA: ANCORA… MOU

GASPORT - LA CURA PELLEGRINI. INTESA CON LA ROMA: UNO STAFF PERSONALE PER TORNARE A BRILLARE

LA REPUBBLICA - PROMESSA TRADITA: ZANIOLO, IL RINNOVO ANCORA IN STAND BY

AS ROMA: STARCASINÒ NUOVO PREMIUM PARTNER DEL CLUB (COMUNICATO)

ROMA-LAZIO: INFO BIGLIETTI. DA OGGI AL VIA LA PRIMA FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI IN CURVA NORD

TRIGORIA: PROPOSTA L’INTITOLAZIONE DEI GIARDINI DI VIA GUSTAVO D’ARPE A NILS LIEDHOLM

TRIGORIA: ZANIOLO, BELOTTI, SPINAZZOLA, CAMARA AL LAVORO NONOSTANTE I GIORNI LIBERI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24