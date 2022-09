La cura Pellegrini. Intesa con la Roma: uno staff personale per tornare a brillare

La Roma crede aver trovato la felicità grazie alle prestazioni di Paulo Dybala, Tammy Abraham, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, ma è ovvio che ciascuno di loro ha rendimenti diversi da quelli degli altri. Ad esempio, rispetto alla straordinaria scorsa stagione, proprio Pellegrini sta cercando di far lievitare l’annata proprio come l'anno scorso, concluso con lui che alzava la coppa della Conference League a Tirana, ed aver segnato una sola rete contro l'HJK Helsinki dall'inizio di questa stagione, è troppo poco per uno delle sue qualità. Ad aiutare Lorenzo a riprendere il via, c’è una nutrizionista (Sara Farnetti), un osteopata (Maurizio Mafrica, collaboratore del Coni), un fisioterapista e preparatore (Piergiorgio Luciani, che in passato ha collaborato anche con Federer), e un dentista che lo aiuta a livello posturale (Daniele Puzzilli).

(gasport)