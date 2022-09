PRUZZO: "La Roma deve essere più concreta" - ORSI: "Con l'Inter si gioca la credibilità"

Tra gli impegni delle Nazionali e la sfida prevista dopo la sosta: lungo le frequenze radiofoniche si parla già di Inter-Roma. "L'ultima Inter che ho visto era facilmente attaccabile e la Roma deve trovare il sistema di essere un po' più concreta senza vanificare gli sforzi", dice Roberto Pruzzo. "La Roma con Dybala ha una qualità incredibile, si gioca la credibilità contro l'Inter", aggiunge Nando Orsi.

Infine, Max Palombella, parla di Ibanez: "Credo che sia cresciuto molto sotto il punto di vista mentale, dell’attenzione, e su questo Mourinho ha sicuramente molti meriti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La partita con l'Inter è molto importante, dopo le soste i calciatori sono imprevedibili. L'ultima Inter che ho visto era facilmente attaccabile e la Roma deve trovare il sistema di essere un po' più concreta senza vanificare gli sforzi, le statistiche parlano della Roma che è quella che tira più in porta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il rientro di Dybala è fondamentale, è una partita particolare: chi perde va in crisi, chi vince si rifocilla. È un momento particolare, la Roma con Dybala ha una qualità incredibile, ci si gioca la credibilità contro l'Inter (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è quella, nonostante sia stata un po' rimproverata, sta facendo quello che deve fare. Sono convinto che possa fare di più e Mourinho che conosce il calcio troverà un assetto migliore per i suoi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il pareggio per la Roma può andar bene: pareggiare a San Siro, al di là della classifica, è un risultato importante ma l'Inter deve vincere (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ibanez non è una sorpresa, Mourinho ha sempre creduto in lui e i fatti gli hanno dato ragione. È migliorato tecnicamente, tatticamente e credo che possa ancora migliorare. Se dovessi scegliere una squadra per i prossimi mondiali dico la Francia (MARCO ANDREOLI, PlayRoma - New Sound Level)

La crescita di Ibanez è sotto gli occhi di tutti, credo che sia cresciuto molto sotto il punto di vista mentale, dell’attenzione, e su questo Mourinho ha sicuramente molti meriti. Per il mondiale vedo bene l’Argentina, ma attenzione alla Germania (MAX PALOMBELLA, PlayRoma - New Sound Level)

Mourinho ha fatto un grande lavoro su Ibanez, è migliorato molto sotto il punto di vista della lettura difensiva e dell’anticipo. Per il mondiale vedo favorita l’Inghilterra per un motivo fisico, la Premier League è un campionato nel quale si dà il massimo nel mese di dicembre (LEONARDO BUTTARI, PlayRoma - New Sound Level)