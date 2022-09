AS Roma: StarCasinò Sport nuovo Premium Partner del club (COMUNICATO)

Una nuova partnership per la Roma: come annuncia il club giallorosso tramite un comunicato ufficiale, StarCasinò Sport diventa un nuovo Premier Partner della Roma.

L'AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con StarCasinò Sport, sito di infotainment sportivo, che diviene un nuovo Premium Partner del Club.

Grazie a questa nuova partnership, i tifosi romanisti potranno rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie riguardo la propria squadra del cuore e godere di contenuti esclusivi a loro dedicati, come il video “Esperienze Romane” che ha accompagnato l’annuncio.

Le opportunità per gli appassionati giallorossi non si fermano qui: da oggi, infatti, potranno vincere premi esclusivi grazie al concorso “Il nuovo modo di Vivere la Roma”.

“Siamo particolarmente felici di questa Partnership, desideravamo lavorare con la AS Roma sia per la sua importanza che per quel legame unico tra la città e la squadra, identificando i tifosi come i veri protagonisti dell’esperienza calcistica, proprio come fa StarCasinò Sport” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport. “Inoltre, con l’arrivo della nuova proprietà si è creato un ambiente ancora più ambizioso calcisticamente e si stanno costruendo le basi per un futuro importante a livello mondiale. Siamo certi di ottenere grandi soddisfazioni insieme”.

(asroma.com)

