Promessa tradita: Zaniolo, il rinnovo ancora in stand by

Nessuno ha ancora contattato l'entourage di Nicolò Zaniolo per trattare il suo rinnovo. L’ultimo contatto risale ai giorni finali del calciomercato. Di tempo ne è passato e il telefono dell’agente, Claudio Vigorelli, continua a non squillare. Resta comunque l'ipotesi di rinnovo, nonostante la scadenza sia dietro l'angolo e i club interessati a lui. Nicolò è concentratissimo sulla Roma e sulla stagione ed è alla ricerca della prima rete stagionale. Mourinho ha concesso 4 giorni di riposo a chi non è stato convocato in Nazionale ma Zaniolo è rimasto a Trigoria per svolgere delle sedute personalizzate. Comportamenti lontani dal vecchio Zaniolo un po' sopra le righe.

(La Repubblica)