Villar in prestito alla Samp, domani le visite di Perez col Celta. Attesa Shomurodov per far posto a Belotti

All'indomani della sfida amichevole tra Roma e Shakhtar, è ancora il mercato a tener banco in casa giallorossa. Le cessioni guidano l'attività di Tiago Pinto: ufficializzato il passaggio a titolo temporaneo di Villar alla Sampdoria, mentre per Perez al Celta Vigo mancano solo le visite mediche. Più a rilento la trattativa per la partenza di Shomurodov: a Trigoria si cerca di sbloccare la situazione dell'uzbeko per poter far posto ad Andrea Belotti.

