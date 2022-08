Non solo il Bologna su Eldor Shomurodov. L’accordo col club rossoblu, infatti, deve ancora essere definito, così, come scrivono dalla Turchia, anche il Trabzonspor si è affacciato per l'attaccante. I turchi sono interessati all’uzbeko, individuato come rinforzo perfetto per l’eventuale partecipazione alla Champions League.

