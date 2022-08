UFFICIALE: Villar alla Samp in prestito con diritto di riscatto. La Roma: "Auguriamo il meglio a Gonzalo" (COMUNICATO)

Dopo tante indiscrezioni, il trasferimento di Gonzalo Villar alla Sampdoria è finalmente ufficiale. Il giocatore ha oggi sostenuto le visite mediche per il club blucerchiato, che ha poi comunicato sul proprio sito l'acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista spagnolo. Di seguito la nota ufficiale:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Villar (nato a Murcia, Spagna, il 23 marzo 1998). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2027".

ASROMA.COM - Oltre a quello della Sampdoria, annuncia il passaggio di Villar in blucerchiato anche il sito della Roma. Di seguito il comunicato in merito:

"AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Gonzalo Villar.

Arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-20, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze in giallorosso.

Il Club augura a Gonzalo il meglio per questa nuova avventura".

