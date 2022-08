PRUZZO: "Roma forte, ma deve rimanere con i piedi per terra" - MATTIOLI: "Non c'erano dubbi sull'inserimento di Dybala"

Dopo Roma-Shakhtar, proseguono le analisi lungo le frequenze radiofoniche sugli obiettivi dei giallorossi nel campionato alle porte. "È stata costruita una gran bella squadra", dice Nando Orsi. "La Roma è forte, ma deve partire bene e soprattutto rimanere con i piedi per terra", aggiunge Roberto Pruzzo.

Conclude, infine, Giulia Mizzoni: "Mourinho ha a disposizione materiale per competere realmente per obiettivi importanti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma è forte, ma deve partire bene e soprattutto rimanere con i piedi per terra. Per Mourinho sarà complicato lasciare fuori qualcuno, anche se le partite sono talmente tante che non credo ci saranno musi lunghi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Intorno alla Roma c'è un entusiamo indescrivibile, 65mila persone per un'amichevole non le ricordo. Ora comincia il campionato e la Roma se lo può giocare. È stata costruita una gran bella squadra (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non c'erano dubbi sull'inserimento di Dybala. Pellegrini in mezzo al campo potrebbe trovare un futuro più concreto, ha tutto per gestire il gioco della squadra. Per quanto riguarda il pubblico, la Roma parte un gradino sopra a tutte le altre (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con Belotti la Roma andrebbe a perfezionare una squadra che ha bisogno di puntellare poco altro, per me manca un difensore. Mourinho ha a disposizione materiale per competere realmente per obiettivi importanti (GIULIA MIZZONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'entusiamo del pubblico sembra quasi raddoppiare la forza dei calciatori. La Roma c'è, poi certamente va misurata contro altre squadre (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La cosa che mi colpisce della Roma è la felicità dei calciatori di giocare insieme davanti a questo pubblico pazzesco. Quello giallorosso mi sembra un mondo in cui tutti si trovano bene. Zaniolo-Tottenham? Le parti sono distanti, ma sembra esserci la voglia di venirsi incontro (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)