-3 a Salernitana-Roma, il Nizza piomba su Belotti. Contatti continui con il Fulham per Kluivert

Tra campo e mercato. A Trigoria prosegue la preparazione della Roma, tra sorrisi e fatica, in vista del debutto in campionato contro la Salernitana, sfida in scena domenica sera allo Stadio Arechi. E, nel frattempo, Tiago Pinto continua le trattative sul fronte uscite: con il Fulham i contatti sono continui per il trasferimento di Justin Kluivert, fuori dai programmi di José Mourinho, mentre non si sblocca la cessione di Eldor Shomurodov al Bologna che garantirebbe ai giallorossi di ingaggiare Andrea Belotti, svincolato dopo l'avventura al Torino. Sull'ex granata è piombato il Nizza.

