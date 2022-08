FOTO - Trigoria: seduta mattutina in vista del match con la Salernitana

La Roma si è allenata questa mattina al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Gli uomini di José Mourinho hanno iniziato da giorni la preparazione in vista della partita contro la Salernitana, in programma domenica 14 agosto alle 20:45 e valida per la prima giornata di Serie A. Al termine della seduta odierna, i giallorossi hanno svolto la consueta partitella e questa volta è stato vinta dal team composto da Wijnaldum, Ibanez, Spinazzola, El Shaarawy e Felix. Regolarmente in campo Nicola Zalewski.