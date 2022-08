Instagram, El Shaarawy vince la partitella di allenamento e scherza sulle squadre: "Sempre più squilibrate" (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi e divertirsi a Trigoria in vista della sfida contro la Salernitana, valida per la prima giornata di campionato e in programma domenica 14 agosto alle 20:45. Come ormai da tradizione, alcuni calciatori hanno pubblicato su Instagram una foto della squadra uscita vittoriosa al termine della classica partitella di allenamento. Questa volta è stato il turno di Stephan El Shaarawy: "Sempre più squilibrate", il commento del Faraone, vincitore del match insieme a suoi compagni di squadra Wijnaldum, Ibanez, Spinazzola e Felix.