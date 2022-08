Calciomercato Roma: chieste informazioni per Sabiri. Ma il giocatore è vicino al rinnovo con la Sampdoria

Abdelhamid Sabiri è finito nel mirino della Roma. Come riporta il giornalista Marco Conterio su twitter, infatti, il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni per il trequartista tedesco classe '96 della Sampdoria, che ben si è messo in mostra negli ultimi 6 mesi in Liguria. Il giocatore però è vicino al rinnovo con il club blucerchiato.

??? Abdelhamid Sabiri vicino al rinnovo con la #Sampdoria ma sul giocatore si è informata la #Roma proprio nelle ultime ore @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) August 11, 2022