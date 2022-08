Torna in discussione il futuro di Andrea Belotti, svincolato dopo aver chiuso l'esperienza al Torino: l'attaccante ha da tempo trovato un accordo con la Roma, che prima di ingaggiarlo deve cedere Eldor Shomurodov. Secondo le indiscrezioni dell'edizione online del quotidiano, la trattativa con il Bologna per l'uzbeko non si sblocca e Belotti potrebbe accettare l'offerta del Nizza, interessato all'ex granata.

