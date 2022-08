SABATINI: "Belotti riserva di lusso" - PRUZZO: "Giocherà sempre Abraham" - CIARDI: "Ad oggi nessun errore commesso sul mercato"

Il calciomercato continua a essere l'argomento principale trattato all'interno delle trasmissioni radiofoniche. Sandro Sabatini si sofferma sul possibile nuovo rinforzo della Roma, ovvero Andrea Belotti: "È una riserva di lusso". Roberto Pruzzo puntualizza: "Giocherà comunque sempre Abraham, ma può dare una bella mano alla squadra". Augusto Ciardi, invece, analizza la situazione generale: "Fino a questo momento non sono stati commessi errori sul mercato."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Io al posto dei Friedkin prolungherei oggi il contratto a Mourinho, farei scegliere a lui le cifre, per tanti altri anni, perché non si sa mai nel calcio. Belotti alla Roma è una mossa che non capisco bene perché giocherebbe comunque sempre Abraham, ma può dare una bella mano alla squadra. Servirebbe anche un altro difensore in grado di giocare in coppia con Smalling (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)