Roma al lavoro per il rinnovo di Smalling. Gualtieri sullo stadio: "Sto parlando con i giallorossi". Fuorigioco Acerbi, la Lazio risponde a Mourinho

La Roma viene dal pareggio per 0-0 ottenuto contro il Bologna nell'ultimo turno di campionato, ma ciò che ha fatto più discutere sono le dichiarazioni di Mourinho al termine del match riguardo al gol in fuorigioco di Acerbi in Spezia- Lazio. L'allenatore giallorosso ha lanciato una frecciatina alla società biancoceleste sull'irregolarità della rete ed in mattinata, attraverso un comunicato, è arrivata la risposta da parte del club di Lotito.

Sul fronte mercato, la Roma è in trattativa con l'entourage di Smalling per il rinnovo di contratto: la volontà è quella di prolungare l'intesa fino al 2024.

Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha rivelato che è in corso un'interlocuzione con la Roma per la realizzazione del nuovo stadio.

LAZIO, LA NOTA FOPO LE POLEMICHE ARBITRALI: “SIAMO OSSESSIVAMENTE NEI PENSIERI DI UN ALLENATORE…”

IN THE BOX: SQUID GAME

CALCIOMERCATO ROMA: NAPOLI IN PRESSING SI TRAORÈ, ANCHE GIALLOROSSI E MILAN INTERESSATI. SERVONO CIRCA 35 MILIONI

STADIO ROMA, GUALTIERI: “IN CORSO UN’INTERLOCUZIONE CON IL CLUB GIALLOROSSO”

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI FREQUENTI PER IL RINNOVO DI SMALLING FINO AL 2024

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

