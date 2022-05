Calciomercato Roma: Napoli in pressing su Traorè, anche giallorossi e Milan interessati. Servono circa 35 milioni

Il mercato estivo si avvicina e il profilo di Junior Traorè ha attirato alcune big della Serie A. Stando alle informazioni del portale dedicato al calciomercato, il classe 2000 non rinnoverà col Sassuolo ed è pronto per approdare in un top club: il Napoli è in pressing sul giocatore, che convince De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli, ma manca l'offerta concreta. Oltre agli azzurri, anche Roma e Milan sono interessate e il Sassuolo è disposto a cederlo per un'offerta da 25-26 milioni più 7-8 di bonus.

Tutti gli estimatori hanno deciso di intensificare i contatti, soprattutto il Napoli che ha anche sondato l’agente di Traorè.

(calciomercato.it)

