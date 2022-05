Stadio Roma, Gualtieri: "In corso un'interlocuzione con il club giallorosso"

Per la realizzazione dello stadio delle due società di calcio, in particolare la As Roma «è in corso un'interlocuzione con la Roma e li ringrazio per la professionalità e la riservatezza. Per ragioni di serietà ne parleremo più nel dettaglio quando avremo terminato questo confronto, partendo dal fatto che occorre valutare i progetti quando vengono presentati. Questo vale per la Roma e anche per la Lazio, qualora presentasse un progetto». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interpellato durante la conferenza stampa di presentazione dei fondi Pnrr per gli impianti sportivi in Campidoglio.

Sulle ipotesi in campo, dalla localizzazione dello stadio del club giallorosso a Pietralata, così come quella di poter lasciare alla As Roma lo stadio Olimpico e alla Ss Lazio lo stadio Flaminio «il lavoro sta procedendo con grande serietà, professionalità e riservatezza, e qui mi fermo», ha concluso.