PALOMBELLA: "Non è possibile vedere quello che è successo in Spezia-Lazio" - DAMASCELLI: "Ieri la conferma sul grande bluff di Mourinho"

Lo 0-0 tra i due Leicester. "Ci sono delle priorità, giocando il giovedì qualcosa paghi, e Mourinho ha deciso di pagare contro i rossoblu" il commento di Stefano Agresti all'indomani. Tony Damascelli va dritto sul tecnico della Roma: "Ieri ho avuto la conferma del grande bluff di Mourinho, nel secondo tempo non ha fatto altro che lamentarsi, parlare della Lazio fa parte del suo repertorio, e tutti continuano a cascarci...". Augusto Ciardi, invece, non nasconde la delusione per il risultato di ieri ma aggiunge: "C'è stata una crescita però rispetto allo scorso anno, ora c'è una base su cui poter lavorare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mourinho ha rischiato ieri cambiando così tanto, aveva messo in preventivo di poter non vincere. Ci sono delle priorità, giocando il giovedì qualcosa paghi, e Mourinho ha deciso di pagare contro i rossoblu (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Senza 5-6 titolari si fa fatica, senza Smalling la difesa della Roma balla che è un piacere. Il centrocampo senza Mkhitaryan è molto lento. Pensavo che Zaniolo potesse fare di più, ma il resto dei compagni gli ha dato poco supporto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho? Parlare della Lazio farà parte di una sua strategia, buon per lui... (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pensavo di vedere una Roma più aggressiva ad inizio partita. Un pareggio in attesa della partita di Conference ha portato alla scelta di tante seconde linee, ma mi aspettavo qualcosa in più. Zaniolo deve ritrovarsi, magari anche giocando meno (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita di ieri mi lascia insoddisfatto. C'è stata una crescita però rispetto allo scorso anno, ora c'è una base su cui poter lavorare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quello su Orsolini era un rigore netto, Mourinho a fine partita invece di pensare ai suoi pensa alla Lazio... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri ho avuto la conferma del grande bluff di Mourinho, nel secondo tempo non ha fatto altro che lamentarsi, parlare della Lazio fa parte del suo repertorio, e tutti continuano a cascarci... (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gli errori arbitrali incidono sulla classifica, costano milioni alle società, non è possibile vedere quello che abbiamo visto in Spezia-Lazio. Ieri alla Roma manca almeno un rigore netto e anche il fallo su Maitland-Niles mi sembra in area. La partita di giovedì a livello mentale può condizionare anche il proseguimento del campionato. Mourinho è stato bravo a puntare sui giocatori della primavera, poi è normale che le prestazioni di questi ragazzi non possano essere sempre perfette, ma stanno crescendo (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Roma-Bologna partita brutta ma ci può stare, però lo stadio è stato fantastico come sempre.

Ripeto, questo momento mi ricorda un po’ gli anni 70, gente che ama la Roma incondizionatamente fino al punto di applaudire Veretout quando passa per battere il calcio d’angolo. Riuscire a vincere la Conference League, in questo momento della storia dove il livello del calcio italiano è sotto lo zero, sarebbe un grandissimo trionfo per noi tifosi e per Mourinho e Friedkin, due personaggi legati dalla grandissima intelligenza (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il calcio è fermo. È inconcepibile come ancora non sia stato varato il tempo effettivo. Il Var, unica innovazione degli ultimi anni, è affossato da una classe arbitrale di dilettanti. L’arbitraggio di Fabbri ieri è pesantemente insufficiente. Il comunicato della Lazio è al limite del ridicolo, Nasca e Pairetto saranno fermati fino a fine stagione per gli errori contro lo Spezia (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Alla Roma serve un altro centravanti oltre Abraham, uno stagionato ma non quanto Arnautovic, che io non prenderei (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)