-2 al Leicester, arbitra Jovanovic. Giudice sportivo, una giornata a Nuno Santos. Mercato: Mourinho vuole blindare Cristante

Cresce l'attesa per Roma-Leicester, sfida valida per il ritorno della semifinale di Conference League. L'arbitro del match sarà Srdjan Jovanović, che ha diretto i giallorossi anche nel 3-0 contro il Trabzonspor. La squadra oggi si è continuata ad allenare in vista della fondamentale partita in programma giovedì alle ore 21.

Il Giudice Sportivo si è espresso in seguito all'espulsione rimediata da Nuno Santos in Roma-Bologna: il preparatore dei portieri è stato squalificato per una giornata, quindi salterà Fiorentina-Roma.

A proposito di calciomercato, Mourinho vuole blindare Cristante e per questo motivo la società avvierà la trattativa per il rinnovo del centrocampista al termine della stagione in corso.

