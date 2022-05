Calciomercato Roma: Mourinho blinda Cristante. A fine stagione via ai lavori per il rinnovo

Con la costanza Bryan Cristante ha saputo conquistarsi la fiducia di Josè Mourinho. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano sportivo il centrocampista, con il tempo, ha convinto il mister portoghese e scalato le gerarchie del reparto mediano. Tanto che il tecnico della Roma lo considererebbe ormai incedibile e lo avrebbe tolto dal mercato. Per l'ex Atalanta si registra il gradimento di club come Juventus, Milan e Siviglia, ma a fine stagione dovrebbero partire i lavori per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024.

(Corsport)