PRUZZO: "Sicuri che il Leicester sia tanto più forte del Bologna?" - FELICI: "Moderatamente ottimista per giovedì"

Superata Roma-Bologna, si avvicina quello che, al momento, è l'appuntamento dell'anno giallorosso: Roma-Leicester. Se Antonio Felici si dice "moderatamente ottimista per giovedì", Roberto Pruzzo si esprime così: "Con gli inglesi sarà una partita complicata, ma non so se il Leicester sia tanto più forte del Bologna". Serse Cosmi invece ammonisce: "Non pensate di trovare una squadra spaventata all'Olimpico, il Leicester è abituato a giocare in situazioni con stadi pieni".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Con il Leicester mancherà Mkhitaryan: si potrebbe risolvere il dilemma schierando Zalewski da trequartista... (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Veretout-Oliveira? Preferirei il primo, ma credo giocherà il secondo. Il portoghese a me non piace (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Spero che la Roma non replichi il secondo tempo di Leicester. Nella ripresa giovedì scorso è andata in grande affanno e in grande sofferenza (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con il Bodo Glimt me la sentivo molto calda, contro il Leicester invece è una partita apertissima, lo stadio pieno sicuramente è una marcia in più per la Roma ma il Leicester è abituato a giocare davanti a questo tipo di clima quindi staremo a vedere, molto difficile fare un pronostico. I laziali preferirebbero andare in serie B pur di non vedere la Roma vincere la Conference League (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dopo aver visto Veretout, nel match contro il Leicester mi aspetto Oliveira. Del francese ho una stima notevole, ma non so cosa gli sia successo. E' in condizione veramente deludente. Con gli inglesi sarà una partita complicata, ma non so se il Leicester sia tanto più forte del Bologna. C'è anche da aggiungere che contro i rossoblù mancavano 4 titolari. L'assenza di Mkhitaryan può essere un fattore, i big devono fare la differenza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Io sono moderatamente ottimista per giovedì, dopo aver visto sia la Roma che il Leicester degli ultimi tempi, penso che questa serata possa concludersi a nostro favore, sarà una partita senza dubbio molto dura e difficoltosa ma penso che la Roma possa portarla a casa.

Tatticamente mi aspetto un Leicester meno intraprendente rispetto alla partita di andata mentre la Roma dovrà fare una partita attenta ma con una velocità diversa (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho può piacere o meno ma è un allenatore che arriva subito e alla Roma è già a buon punto. Se batte il Leicester è già in finale... (DANIELE ADANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri si è lamentato Mourinho, poi Gasperini... Gli arbitri sono scarsi per tutti, non solo per alcune squadre (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non pensate di trovare una squadra spaventata all'Olimpico, il Leicester è abituato a giocare in situazioni con stadi pieni (SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)