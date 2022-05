Nel pomeriggio di oggi la Lega Serie A ha emesso il comunicato riguardante le decisioni del giudice sportivo per quanto concerne la 35a giornata di Serie A. In casa Roma, un turno di squalifica al preparatore dei portieri Nuno Santos espulso durante la sfida contro il Bologna "per avere, al 7° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale". Restano in diffida, invece, Tammy Abraham e Bryan Cristante.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO