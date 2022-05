Oliveira, l'ultima chance: vuole prendersi la Roma

Nel match d'andata contro il Leicester ha avuto l'occasione per regalare la vittoria alla Roma, ma Schmeichel gli ha negato la gioia del gol. Giovedì, sempre in Conference League, toccherà ancora a Sergio Oliveira, visto anche l'infortunio di Mkhitaryan. Il portoghese è arrivato alla Roma a gennaio: Mou chiedeva un regista, lui è un centrocampista duttile che può ricoprire più ruoli, ma che non ha nelle corde le caratteristiche di un organizzatore di gioco.

Su Oliveira la Roma conserva un diritto di riscatto fissato a 13 milioni, ma Tiago Pinto proverà a chiedere uno sconto per confermarlo a Trigoria per le prossime stagioni. Il centrocampista portoghese, che quando è arrivato godeva della forte stima di Mourinho, è stato sorpassato nelle gerarchie da Bryan Cristante, addirittura tolto dal mercato dal mister. Il contratto dell'ex Atalanta scadel nel 2024 e a fine stagione andrà negoziato il rinnovo. Piace a Milan, Juventus e Siviglia.

(Corsport)