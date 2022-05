VIDEO - -2 al Feyenoord, Pellegrini: "Daremo il 300%". 5 giallorossi convocati in Nazionale, c'è Spinazzola

Manca sempre meno alla finale di Conference League, che si disputerà a Tirana il 25 maggio alle ore 21. Mentre Mourinho spera di recuperare Mkhitaryan, Slot (il tecnico del Feyenoord) ha diramato la lista dei 23 convocati per il match. Sia Pellegrini sia Bove hanno rilasciato delle interviste molto interessanti, nelle quali affrontano vari argomenti, partendo dalla finale al significato di giocare nella Roma. In occasione dell'ultimo atto della competizione, sono stati venduti più di 45mila biglietti per vedere la partita sui maxischermi installati allo Stadio Olimpico: la Questura ha deciso di bloccare i mezzi pubblici nella Capitale dalle 22 alle 3.

Intanto si avvicinano anche gli impegni della Nazionale: convocati Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Mancini ed anche Spinazzola.

LEGGO - SMALLING RECUPERA PER TIRANA, MKHITARYAN QUASI

IL MESSAGGERO - CON O SENZA ZANIOLO?

PELLEGRINI: “DAREMO IL 300%, UN SOGNO REGALARE UNA COPPA ALLA MIA CITTÀ. LA CRESCITA DELLA SQUADRA È MERITO DI MOURINHO” (VIDEO)

ROMA-FEYENOORD, I 23 CONVOCATI DI SLOT: PRESENTI BIJLOW, MALACIA E TRAUNER

PELLEGRINI: “LA ROMA LA SENTI DENTRO, È UNA GRANDE RESPONSABILITÀ” - BOVE: “GRUPPO UNICO, SIAMO I PRIMI TIFOSI DI NOI STESSI”

ROMA-FEYENOORD: PELLEGRINI E MANCINI IN CONFERENZA STAMPA CON MOURINHO

LAROMA24.IT - ROMA, LA DIFESA MIGLIORA: 43 GOL SUBITI E 15 CLEAN SHEET IN SERIE A. MAI COSÌ BENE DALLA STAGIONE 2017/2018

FINALE ALL’OLIMPICO: PER ROMA-FEYENOORD SUPERATA QUOTA 45MILA BIGLIETTI

ROMA-FEYENOORD, PER LA FINALE LA QUESTURA BLOCCA I MEZZI PUBBLICI NELLA CAPITALE: MERCOLEDÌ STOP DALLE 22 ALLE 3

VIDEO - TOTTI: “DYBALA? GLI DAREI VOLENTIERI IL NUMERO 10. NON PENSO CHE TORNERÒ A BREVE ALLA ROMA”

NAZIONALE: TORNA SPINAZZOLA PER NATIONS LEAGUE E ARGENTINA, CHIAMATI ANCHE PELLEGRINI, CRISTANTE, ZANIOLO E MANCINI

