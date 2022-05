Roma-Feyenoord, per la finale la Questura blocca i mezzi pubblici nella Capitale: mercoledì stop dalle 22 alle 3

Una decisione che farà sicuramente discutere e sicuramente una brutta notizia per chi ha scelto di raggiungere lo stadio Olimpico mercoledì prossimo con i mezzi pubblici in occasione di Roma-Feyenoord, dove ci saranno i maxischermi per vedere la finale di Conference League di Tirana. Per il 25 maggio la Questura della Capitale ha richiesto lo stop di autobus e tram dalle 22 alle 3 di giovedì 26. Lo annuncia in una nota Roma Mobilità, l'agenzia di Roma Capitale che si occupa della pianificazione trasporto pubblico e della viabilità

"In base all'esito dell'incontro - si legge nella nota - , oltre a misure di vigilanza a protezione dei monumenti in Centro, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la Questura di Roma ha richiesto anche lo stop della rete di bus e tram, su tutto il territorio comunale nella notte tra il 25 e il 26, dalle 22 (orario dell'ultima partenza dai capolinea) alle 3. Nello stadio Olimpico l'AS Roma ha organizzato l'evento "Nella nostra casa con la nostra famiglia", dove i tifosi giallorossi potranno assistere alla partita attraverso i maxi-schermi. Per questo evento, la Questura di Roma ha richiesto i provvedimenti di viabilità e traffico che sono attuati per tutti gli incontri di calcio, comprese la disponibilità delle aree di parcheggio "Clodio" e "XVII Olimpiade". Inoltre, per il giorno dopo, sempre in base all'esito dell'incontro, divieti di sosta, e possibili chiusure nell'area del Circo Massimo".

(romamobilità.it)

