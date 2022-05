Smalling recupera per Tirana, Mkhitaryan quasi

LEGGO (F. BALZANI) - Let’s finish the job. Lo dice in inglese, ma lo pensa in italiano Tammy Abraham che un anno fa di questi tempi festeggiava la vittoria in Champions col Chelsea. Finiamo il lavoro, ovvero vinciamo la Conference. Quel trofeo internazionale che al nostro calcio manca dal 2010 e che dopodomani Mourinho vuole riportare da Tirana a 12 anni dal Triplete con l’Inter. Oggi ultimo giorno della stagione pieno a Trigoria mentre tutti gli altri club italiani saranno già in vacanza. Allenamento pieno prima delle rifinitura di domani. E pieno sarà pure l’aereo che volerà qualche ora dopo in Albania per affrontare il Feyenoord. Ha recuperato pienamente, infatti, Smalling che di finale con Mou ne ha vinta una (di Europa League) nel 2017 e che tornerà al centro della difesa dopo aver rassicurato i tifosi ieri fuori Trigoria. Notizie positive anche da Mkhitaryan che il tecnico spera di recuperare dal primo minuto. L’armeno, pronto al rinnovo, si gioca un posto con Zaniolo sulla trequarti dopo un mese di assenza. L’intento di Mou è schierare l’assetto visto al derby che gli possa permettere maggiori cambiamenti di modulo a partita in corso. Davanti nessun dubbio su Abraham a caccia del gol numero 28. “Per me una finale è una finale. Che sia di Champions League, del Mondiale, o della Conference League è una finale – ha detto ieri Tammy al sito del club -. E la voglio vincere, i miei compagni la vogliono vincere, tutta Roma la vuole vincere e chiudere il cerchio. È stata una stagione lunga e difficile e vogliamo farci trovare pronti“.