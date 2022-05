Si avvicina il grande appuntamento della stagione della Roma: i giallorossi mercoledì sera a Tirana affronteranno il Feyenoord in finale di Conference League. Domani, dopo la rifinitura a Trigoria, la Roma volerà in Albania dove alle 17.45 José Mourinho parlerà alla stampa all'Arena Kombëtare: al suo fianco in conferenza ci saranno Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini.

Con il tecnico del Feyenoord Arne Slot interverranno in conferenza, in programma alle 18.45, Toornstra e Trauner.