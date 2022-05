DAMASCELLI: "Mourinho non ha aggiunto nulla alla Roma" - PALOMBELLA: "Milan esempio da seguire"

-2 giorni a Roma-Feyenoord e lungo le frequenze radiofoniche si discute di José Mourinho e della stagione in campionato della Roma. "Mourinho non ha aggiunto nulla a questa squadra", sostiene Tony Damascelli. "Con tutte le attenuanti del caso, la stagione di Zaniolo è stata deludente ma credo che giocherà la finale", aggiunge Furio Focolari.

"Lo scudetto del Milan è uno scudetto di programmazione, è un esempio da seguire", conclude Max Palombella.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho via dalla Roma senza rinforzi? Mi sembra strano che questa voce esca alla vigilia di una finale. Mourinho sicuramente chiederà delle cose alla società, ma non credo che questa voce venga dal tecnico (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tutte le voci di mercato le lascerei a dopo mercoledì, anche se non penso possano incidere, perché la squadra è unita con l'allenatore. Credo la Roma ci arrivi bene a questa finale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è arrivata dopo la Lazio, con 11 sconfitte, 9 pareggi e due soli gol in più rispetto alla disastrata Juventus, eppure si parla della propaganda per la finale di Conference. Mourinho non ha aggiunto nulla a questa squadra (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Lo scudetto del Milan è uno scudetto di programmazione, è un esempio da seguire. Spero che quest’anno la Roma riesca a vendere definitivamente i giocatori che tornano dai prestiti. Zalewski è stata la sorpresa più bella dell’anno. Abraham e Rui Patricio sono stati due ottimi acquisti. Il recupero di Mkhitaryan sarebbe importantissimo per mercoledì (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Se anche sei leggermente più forte del Feyenoord, in una finale questo non conta. Cos'è che ti dà la garanzia maggiore? L'allenatore, se hai uno come Mourinho queste serate non le sbagli (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con tutte le attenuanti del caso, la stagione di Zaniolo è stata deludente ma credo che giocherà la finale. Mourinho non impazzisce per lui, ma faccio fatica a pensare che Mkhitaryan possa giocare dall'inizio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quest’anno le squadre che non avevano niente da chiedere hanno giocato più seriamente le ultime di campionato, l’atteggiamento complessivo sta migliorando. Zaniolo avrebbe dovuto segnare almeno 10 gol in stagione, è un giocatore da doppia cifra. Quest’anno la sua stagione ha delle attenuanti, ma il voto è insufficiente. Uno dei migliori dell’anno è stato Cristante (ANDREA SUBRIZI, PlayRoma)

Mi dispiace dire questa cosa alla vigilia di una finale ma so che Mourinho ha avuto qualche offerta... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)