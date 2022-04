C'è l'Inter, Roma a San Siro senza Cristante. Mercato, suggestione Dybala

Il tour de force è già iniziato lunedì scorso con il Napoli, ora continua con un'altro scoglio da superare. Domani la sfida con l'Inter, che ha battuto la Roma due volte in questa stagione tra campionato e Coppa Italia. L'ultima volta partita senza storia, un ko che a Mourinho non andò proprio giù. Stavolta i giallorossi si giocano le proprie chance, anche se le scelte sono condizionate da assenze pesanti. Out lo squalificato Zaniolo, all'ultimo minuto ha dato forfait anche Bryan Cristante. Un problema alla schiena, non grave, ha portato lo Special One a non rischiare la convocazione.

Si chiude intanto la vicenda del caso Calvarese e la 'denuncia' dell'ex collega Abisso, arbitro di Roma-Genoa: la Procura Figc archivia l'inchiesta. Capitolo mercato: per la prossima stagione spunta la suggestione Dybala.

