ROMA-VENEZIA: info biglietti. Al via la vendita libera sui settori ancora disponibili

La Roma si prepara al rush finale tra campionato e Conference League, e con lei anche i tifosi. Il club giallorosso ha fatto sapere tramite un tweet che è partita la vendita libera sui settori ancora disponibili per assicurarsi un biglietto per assistere all'ultima partita casalinga dei giallorossi in Serie A contro il Venezia, sfida della 37a giornata in programma sabato 14 maggio alle 20.45.

? È partita la vendita libera sui settori ancora disponibili per Roma-Venezia! ? Per gli abbonati, prezzo dedicato sull'acquisto di biglietti extra in alcuni settori! ➡️ https://t.co/6nAFAnX0UE #ASRoma pic.twitter.com/AlzthAFWxf — AS Roma (@OfficialASRoma) April 22, 2022