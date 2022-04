San Siro, altra festa: torna Mourinho e sarà sold out

Stavolta non è soltanto per un nuovo saluto al mito Mou. Stavolta vale tantissimo, perché il risultato può essere determinante nella volata scudetto e non ci sarà tempo per lasciarsi andare troppo ai sentimenti o alla nostalgia. San Siro è pronto a riabbracciare José, ma soprattutto è pronto a spingere nuovamente Inzaghi e i suoi ragazzi oltre i limiti. Domani per la sfida con la Roma saranno ancora numeri da capogiro: già venduti oltre 70 mila biglietti, resta a disposizione qualche biglietto di terzo anello e del primo rosso. Insomma, si va verso un altro sold out. Pure a Roma sono giorni di febbre, ma giallorossa. Domani saranno circa 3600 i tifosi che seguiranno la squadra al Meazza. Quasi un antipasto in attea della doppia sfida in Conference League contro il Leicester.

(gasport)