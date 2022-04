JACOBELLI: "Mourinho non ha abbandonato l'idea del 4° posto" - BALZANI: "Sicuro che la Roma farà una grande partita"

Domani si aprirà la 34a giornata di Serie A e tra i piatti principali c'è sicuramente Inter-Roma, "un match decisivo per tutte e due le squadre" secondo Stefano Agresti. "Non credo che Mourinho abbia abbandonato l'idea di centrare il quarto posto, tutto può succedere, dipenderà tutto dalla sfida contro l'Inter" per Xavier Jacobelli. Sensazioni positive arrivano anche da Francesco Balzani: "Sono sicuro che la Roma farà una grande partita".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Pensare che un arbitro nato a Milano 34 anni fa può favorire l’Inter mi sembra un discorso inutile. C’è un regolamento e l’arbitro non può dirigere le città delle squadre dove abita ma può farlo di quello dove è nato. Credo che Inter-Roma sia un match decisivo per tutte e due le squadre. I giallorossi possono ancora pensare alla Champions (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sozza secondo me è bravo. Mi sembra un arbitro con equilibrio e conosce il regolamento. Il problema non è che sia di Milano o che vive a Seregno ma che gli arbitri cominciano bene e poi mai come in questa stagione è venuta fuori una certa incompetenza arbitrale (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è la squadra peggiore da affrontare per l'Inter in questo momento, al contrario delle altre squadre non è stanca, sarà una partita difficile. Inoltre non ha nulla da perdere, dato che non credo pensi ancora al quarto posto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Handanovic sta vivendo una stagione terribile, in questo momento Rui Patricio è un portiere superiore (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono rimasto colpito dal dato di affluenza allo stadio dei tifosi della Roma. Non credo che Mourinho abbia abbandonato l'idea di centrare il quarto posto, tutto può succedere, dipenderà tutto dalla sfida contro l'Inter (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho farà di tutto per fare risultato a San Siro, è l'uomo delle rivincite e sono sicuro che la Roma farà una grande partita (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le motivazioni domani potrebbero essere decisive per l'Inter, giocarsi lo scudetto è un'altra cosa. La Roma è in salute e metterà in difficoltà anche i nerazzurri, ma la squadra di Inzaghi ha qualche chance in più (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sozza? O abbiamo trovato il Messi degli arbitri, oppure lo hanno bruciato in partenza (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)