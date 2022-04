Fiumicino: Roma in partenza per Milano. Out Cristante (FOTO e VIDEO)

Prima della semifinale d'andata di Conference League in casa del Leicester in programma giovedì 28 aprile, la Roma fa tappa a Milano per sfidare l'Inter nella 34a giornata di campionato. Alla vigilia del match, in scena domani alle 18.00 a San Siro, la squadra è partita dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Milano.

Come aggiunge su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, oltre agli squalificati Zaniolo e Fuzato non è presente il centrocampista Bryan Cristante.